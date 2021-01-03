Мальчик получил ранение в челюсть.

В Одесской области госпитализирован 6-летний ребенок, получивший огнестрельное ранение.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в Тарутинском районе.

Отмечается, что 6-летний мальчик с огнестрельным ранением челюсти 1 января доставлен в районную больницу.

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По данным полиции, состояние ребенка пока стабильное.

«Из дома раненого ребенка, где он проживает с семьей, полицейские изъяли три единицы охотничьего оружия с соответствующими разрешениями, которая на момент изъятия находилась в сейфе», - сообщили в главке.

Назначен ряд экспертиз, правоохранителям предстоит установить обстоятельства ранения ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации статьи 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По другим данным, мальчик получил ранение якобы играя с петардой.

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Автор: Лариса Козовая