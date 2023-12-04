Они прессовали мужчин-уклонистов, обкладывая их данью.

В Одесской области рэкетиры "насели" на уклонистов: пользуясь фейковым удостоверением СБУ выбивали с них деньги за уклонение от мобилизации.

Как сообщили в пресс-центре областного управления СБУ, украинская спецслужба совместно с полицией нейтрализовала преступную группировку. За разные суммы "откупа" фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности. Для "убедительности" злоумышленники подделали себе шевроны СБУ и предъявляли своим жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы.

В случае отказа платить рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.

"Задокументирован факт вымогательства участниками банды 20 тыс. американских долларов из местного жителя. Сейчас злоумышленники задержаны", - рассказали в управлении.

На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения); ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание служебного лица).

Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В региональном главке Национальной полиции уточнили, что двое жителей Одесской области, один из которых уже был судим за кражи и незаконное завладение транспортным средством, находили мужчин, которые по возрасту подлежат мобилизации, и, используя поддельные документы сотрудников СБУ, шантажировали своих жертв.

Во время задержания у них изъяли поддельные удостоверения спецслужбы, амуницию с ее эмблемами, мобильные телефоны, 4900 долларов и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

В Харькове мошенник выманивал деньги из жены погибшего бойца ВСУ

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали мошенника, который за 10 тысяч долларов обещал жене погибшего военного вернуть его из плена. В частности, фигурант сыграл на том, что военнослужащий погиб в так называемой серой зоне, из-за чего его тело еще не передали близким. Мошенник выдал себя за сотрудника СБУ и убеждал потерпевшую в том, что ее муж якобы находится в плену у российских оккупантов.

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