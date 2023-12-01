Он пытался выманить у женщины 10 тысяч долларов.

В Харькове задержан мошенник, который за деньги обещал жене погибшего военного вернуть его из плена.

Как сообщает Служба безопасности Украины, мужчина пытался выманить у нее 10 тысяч долларов.

"Злоумышленник сыграл на том, что военнослужащий погиб в так называемой серой зоне, поэтому его тело еще не передали близким", - говорится в сообщении.

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По данным спецслужбы, мошенник, имея информацию о том, что тело бойца еще не вернули семье, начал выдавать себя за сотрудника СБУ и убеждать женщину в том, что ее муж якобы находится в плену у российских оккупантов. При этом отметил, что за денежное вознаграждение будет способствовать возвращению военного домой из плена.

"Для решения этого вопроса злоумышленник гарантировал своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на первоочередной обмен", - отметили в СБУ.

Мошенника задержали во время получения денег от потерпевшей. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Планируется избрание ему меры пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Мошенники обманули на миллионы маму погибшего военного - что известно

В октябре на Закарпатье задержали организатора схемы, который выманил у матери погибшего бойца 7,5 миллиона гривен денежной помощи, которую государство предоставило женщине из-за смерти сына.

Группа аферистов рекомендовали 49-летней переселенке из Донецка положить эти деньги на криптокошелек, запугивая женщину, что такую сумму опасно хранить в банке.

Сначала мошенники настаивали, чтобы женщина положила 5 миллионов гривен на счет финансового учреждения за рубежом. Она поверила мошенникам и перечислила средства. Через некоторое время женщина захотела снять часть денег, однако злоумышленники сообщили, что они арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить еще определенную сумму. Тогда переселенка перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После того, как аферисты "выбили" из женщины все деньги, связь с ними оборвалась.

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