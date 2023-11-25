ВЛК признала его годным к службе, но в пункт сбора он не пришел.

В Волынской области волонтер уклонился от мобилизации, аргументируя это тем, что боится за свою жизнь и имеет другие планы.

Как речь идет в приговоре Киверцовского районного суда, уроженец села Звирив, имя которого не называют, работал водителем и занимался волонтерской деятельностью. Как и большинство мужчин Украины в возрасте от 18 до 60 лет он является военнообязанным и состоял на учете.

25 июля военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Впрочем, 27 июля в пункт сбора мужчина не пришел. На суде он признал, что сделал это сознательно. Волонтер объяснил, что не хочет идти воевать за Украину, поскольку боится за свою жизнь и намерен создать семью.

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Мужчина признал свою вину, но заявил, что не намерен служить. Суд не принял раскаяния мужа, подсудимый не изменил своего отношения к защите Родины.

"Искреннее раскаяние – это не формальное указание на признание своей вины, а соответствующее отношение к содеянному, которое предусматривает надлежащую критическую оценку виновным своего противоправного поведения, ее осуждение и желание уладить вину, что должно подтверждаться конкретными действиями, направленными на исправление обусловленной уголовным правонарушением ситуации", - отметил суд.

Кроме того, судья не воспринял за аргумент то, что у мужчины есть волонтерское удостоверение, поскольку "обвиняемый демонстрировал безразличие к своему поступку и его последствиям".

Суд пришел к выводу, что своими умышленными противоправными действиями, которые выразились в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, подсудимый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 336 УК Украины. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Как рассказал руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить. Он подчеркнул, что, согласно Конституции, граждане должны защищать свое государство.

"Чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) и обновить свои учетные данные", - отметил он.

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