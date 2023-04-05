Ему грозит тюремный срок.

Украинский актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие в центре Киева. Инцидент произошел поздно вечером 4 апреля.

Источники в полиции сообщили журналистам ТСН, что Ступка на своем автомобиле Range Rover протаранил машину Mitsubishi, которая стояла на остановке. В ней находился мужчина, которого в результате ДТП доставили в больницу с многочисленными травмами.

На место происшествия прибыла и полиция. Актера сразу же задержали, сейчас на него открыли уголовное дело. Артисту грозит лишение свободы до трех лет с лишением прав на вождение транспортным средством.

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"Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Во время проверки его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле", - говорится в сообщении полиции Киева.

Напомним, ранее украинский актер и боец ВСУ Павел Алдошин также попал в ДТП.

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