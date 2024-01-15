Правоохранители выяснили, что в день трагедии жена вышла в магазин, а муж остался дома с ребенком.

На Киевщине 18-летний отец ударил двухмесячную дочь по голове, так он хотел ее "успокоить". Младенец умер из-за полученной травмы.

Событие произошло в одном из сел Киевской области. Фигуранту грозит до десяти лет заключения, сообщает Нацполиция.

Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. К месту проживания семьи немедленно прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского управления полиции Киевщины.

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"18-летний отец младенца пытался ввести следствие в заблуждение: фигурант рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у младенца", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии жена вышла в магазин, а муж остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, отец ударил ее. После проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

Следователи, по согласованию ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Убийство детей в Украине

В июне в Косовском районе Ивано-Франковской области изнасиловали и убили 9-летнюю девочку. По подозрению в убийстве задержали ее дядю, который признался в содеянном.

Как выяснили следователи, подозреваемый является двоюродным братом отца убитого ребенка. Он приехал к семейству в гости. Когда девочка пошла к сестре, мужчина двинулся за ней. Он предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил ребенка.

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