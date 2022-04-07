В соцсетях появилась информация о том, что недавно назначенный руководитель Татарбунарского отделения полиции Роман Бурлаков требует деньги у представителей бизнеса.

В Одесской области начата проверка по факту возможного вымогательства руководителем отделения полиции в городе Татарбунары денег у предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правоохранители начали служебную проверку по факту публикации в социальных сетях информации относительно руководителя Татарбунарского отделения полиции.

В частности, в соцсетях появилась информация о том, что недавно назначенный руководитель местной полиции Роман Бурлаков требует деньги у представителей бизнеса.

Также обнародована видеозапись, из которой следует, что полицейский настаивает на том, чтобы какой-то мужчина проследовал с ним в отделение полиции.

"Начата служебная проверка всех изложенных в публикации фактов. Если факты подтвердятся, будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала УНИАН начальник отдела коммуникации Любовь Гордиевская.

В упомянутой публикации утверждается, что от действий Бурлакова якобы пострадали несколько предпринимателей.

Как отметили в полиции, в настоящее время неизвестно, действительно ли имели место эти злоупотребления. Подполковник Бурлаков назначен на вышеназванную должность временно, приказом от 28 марта. Ранее правоохранитель работал в Одессе, в частности, был одним из руководителей Хмельницкого отделения полиции города.

В то же время одесский активист Демьян Ганул заявил, что побывал в Татарбунарах вместе с заместителем начальника ГУ НПУ в Одесской области Александром Гостищевым.

"Выслушали все стороны конфликта. Не все так однозначно…", - сказал Ганул.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" уволила двоих проводников за вымогательство денег за эвакуацию.

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