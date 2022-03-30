Еврокомиссия намерена уменьшить зависимость от сырья и энергоносителей.

Европейская комиссия решила сделать товары в ЕС долговечными и экологичными. Решение приняли, чтобы уменьшить зависимость от сырья и энергоносителей из других стран.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии

"Пришло время прекратить модель "возьми, сделай, поломай и выброси", которая настолько вредна для нашей планеты, нашего здоровья и нашей экономики. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы в Европе продавались только самые долговечные товары", - заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

При этом он указал, что решение позволит потребителям экономить энергию, ремонтировать поломавшиеся приборы и осознанно покупать товары. По его словам, пандемия COVID-19 и российско-украинская война показали, что ЕС должен сократить зависимость от сырья и ископаемых энергоносителей из других стран.

"То есть, меньше денег в карман Путина, больше денег для вас - я думаю, это выгодное предложение", - заявил Тиммерманс DW.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ напала на Украину. Российские войска бомбят города, уничтожают инфраструктуру и массово убивают мирное население Украины. В связи с этим США, страны Европы и другие ввели санкции против России.

В свою очередь президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

При этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер указал, что страны Европейского Союза не будут оплачивать российский газ в рублях.

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