Скрипку Страдивари 1742 года везли в Болгарию.

В Одесской области пограничники предупредили вывоз за границу старинной скрипки.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в паромном пункте пропуска "Орловка" военнослужащие Измаильского пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили скрипку, которая составляет культурную и историческую ценность.

Видео дня

"40-летний водитель микроавтобуса "Mercedes" перевозил ее вместе с другими вещами в Болгарию, по его словам, по просьбе товарища. На музыкальном инструменте нанесена маркировка "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о происшествии в СБУ и Национальную полицию. Скрипка изъята на экспертизу.

Контрабанда предметов старнины

В Украине пограничники время от времени вылавливают контрабандистов, которые пытаются вывезти за границу ценные вещи и предметы реликвии. Так, в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили незаконный вывоз из страны большого количества культурных ценностей, среди которых старинные иконы из натурального жемчуга.

Вас также могут заинтересовать новости: