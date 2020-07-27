На Харьковщине СБУ предотвратила контрабанду из Украины старинных икон из натурального жемчуга

Местный житель скупал иконы по всей стране, и по почте переправлял их за границу, пряча внутри компьютерной техники.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили незаконный вывоз из страны большого количества культурных ценностей, среди которых старинные иконы из натурального жемчуга.

Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«По версии следствия, местный житель скупал иконы по всей стране. Он подыскивал покупателей за границей через Интернет, после чего по почте незаконно переправлял ценности за пределы Украины. Пытаясь избежать ответственности, контрабандист прятал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц», - говорится в сообщении.

По информации Абдулы, в рамках уголовного производства следователи СБУ только в течение июля задокументировали два факта отправки злоумышленником в Соединенные Штаты Америки международных посылок со старинными иконами из натурального жемчуга. Отмечается, что правоохранители блокировали эти отправления и изъяли иконы. По предварительным заключениям экспертов, изъятые из отправлений иконы представляют культурную ценность и имеют историческое значение.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина пытался переправить дроном мешки с медицинскими масками (фото)

Во время обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства в Харькове оперативники и следователи спецслужбы изъяли подготовленные к контрабанде старинные иконы и доказательства преступной деятельности. Правоохранители идентифицируют около 200 икон, найденных при обыске, на предмет законности их приобретения.

Организатору контрабандного канала объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, в морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан турецкий грузовик с более 20 кг янтаря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram