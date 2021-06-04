Руководитель общественной организации требовал у женщины-предпринимателя ежемесячно 80 тысяч гривень за "крышевание" бизнеса.

В Одесской области по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег задержан известный активист Евгений Резвушкин.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 44-летний руководитель общественной организации задержан 3 июня.

Отмечается, что подозреваемый, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. грн - за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит.

"Женщина сразу обратилась в полицию. Сбором доказательной базы противоправной деятельности злоумышленника занялись оперативники управления уголовного розыска областной полиции совместно с сотрудниками Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Беляевского окружной прокуратуры", - сказано в сообщении.

В четверг при силовой поддержке спецподразделения КОРД мужчину задержали сразу после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей.

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Правоохранители утверждают, что фигурант неоднократно попадал в их поле зрения за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.

В ходе санкционированного обыска по месту его жительства и работы правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве и задержании его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Задержали активиста Евгения Резвушкина

Как сообщают в социальных сетях, задержан известный одесский активист, лидера ОО "Автомайдан Одесса" и глава охранной компании "Варта Міста" Евгения Резвушкина.

Якобы подозреваемый также требовал деньги у предпринимателя, который содержит незаконный зал игральных автоматов.

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Автор: Лариса Козовая