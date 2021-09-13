Копа нашли мертвым в его сарае, выяснили журналисты.

В городе Кодыма Одесской области в воскресенье, 12 сентября, обнаружили повешенным полицейского.

Найден повешенным полицейский 1987 года рождения, сообщили УНИАН в областной полиции.

По данным источника, погибший – старший сержант полиции, служил в городе Подольск Одесская область. Коп обнаружен повешенным в Кодыме в принадлежащем ему сарае. Также стала известна возможная причина самоубийства – выселение из дома.

По некоторым данным, причиной суицида мог стать тот факт, что в 2016 году правоохранитель якобы купил дом на аукционе, который проводил один из банков Украины, но в 2020 году, согласно решению суда, был выселен из здания.

Читайте такжеТело нашли в петле: в Одесской области расследуют загадочную смерть молодого военногоВыяснилось, что незадолго до смерти полицейский поссорился с женой.

Предварительной известно, что предсмертную записку правоохранитель не оставил.

У него остались двое малолетних детей.

Правоохранители начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве случился подобный инцидент – 19 августа в Печерском районе в общежитии Национального транспортного университета, которое находится на ул. Михаила Бойчука, нашли застреленным сотрудника Департамента превенции Национальной полиции, подполковника Сергея Горошко, 1982 года рождения.

Журналисты узнали, что офицер полиции свел счеты с жизнью – выстрелил в голову из карабина.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк