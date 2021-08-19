В четверг, 19 августа, в Киеве в одном из общежитий, расположенных в Печерском районе, найден застреленным сотрудник Департамента превенции Национальной полиции – подполковник, 1982 года рождения, Сергей Горошко.
Тело сотрудника полиции нашли в общежитии Национального транспортного университета (находится на ул. Михаила Бойчука), сообщает Obozrevatel, ссылаясь на сведения собственного источника.
По предварительным сведениям, офицер полиции покончил с собой – выстрелил в голову из карабина.
"Подполковник полиции… жил на первом этаже этого общежития… Перед смертью полицейский позвонил матери", – поделился источник.
Обычно после таких инцидентов правоохранители открывают производство по ст. 115 Уголовного кодекса – "Умышленное убийство". В нашей стране за убийство одного человека грозит до 15 лет тюрьмы.