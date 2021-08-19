Офицер мог сам выстрелить себе в голову из карабина, узнали журналисты.

В четверг, 19 августа, в Киеве в одном из общежитий, расположенных в Печерском районе, найден застреленным сотрудник Департамента превенции Национальной полиции – подполковник, 1982 года рождения, Сергей Горошко.

Тело сотрудника полиции нашли в общежитии Национального транспортного университета (находится на ул. Михаила Бойчука), сообщает Obozrevatel, ссылаясь на сведения собственного источника.

По предварительным сведениям, офицер полиции покончил с собой – выстрелил в голову из карабина.

"Подполковник полиции… жил на первом этаже этого общежития… Перед смертью полицейский позвонил матери", – поделился источник.

Обычно после таких инцидентов правоохранители открывают производство по ст. 115 Уголовного кодекса – "Умышленное убийство". В нашей стране за убийство одного человека грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк