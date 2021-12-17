Соседи, которых обвиняют в случившемся, свою вину не признают.

В Одесской области полиция начала расследование по факту расстрела собак на даче пенсионера.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился житель Дачненской сельской громады с просьбой принять меры к соседям, которые застрелили нескольких его собак и куда-то спрятали трупы.

В ходе проверки указанного сообщения правоохранители опросили обе стороны – заявителя и соседей, которые свою причастность к происшествию с животными отрицают. При этом они рассказали, что неоднократно конфликтовали с соседом из-за животных, которые жили на территории его домовладения.

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По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Полицейские изучают изъятые с места происшествия видеозаписи и устанавливают местонахождение пропавших собак.

В общественной организации "Закон природы" заявили журналистам, что злоумышленники ворвались во двор пенсионера с огнестрельным оружием. После того, как они расстреляли собак, одну из них добили камнем. Затем собрали трупы мертвых животных и увезли в неизвестном направлении.

"Всего во дворе было семь собак два из них спрятались, а один выжил и был доставлен нами в клинику. Убийцами оказались соседи, которые держат в страхе весь поселок. Сегодня у них проводился обыск, в ходе которого изъят предмет, похожий на оружие", - заявили в организации.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в пригороде Одессы злоумышленники с ружьями забрались на территорию частного домовладения к 65-летнему пенсионеру и застрелили его собак. Этот мужчина проживает в Одессе, собаки находились на его даче. Животные были стерилизованы, ухожены и привиты.

По словам местных жителей, злоумышленники в прошлом году отравили нескольких собак, а пенсионер забрал к себе выживших животных и построил для них на своей территории будки и вольер. Однако, по данным местных жителей, соседи решили их добить.

Автор: Лариса Козовая