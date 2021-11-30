На месте происшествия полицейские обнаружили супругу пострадавшего, которая сообщила о том, несколько дней назад они с мужем взяли собаку из приюта.

В Чечеловском районе Днепра собака породы ротвейлер напал на своего хозяина и покусала его.

На место происшествия вызвали полицию, медиков и зооконтроль, сообщает местное издание Репортер.

В частности, около 2:00 днепровские полицейские получили сообщение о том, что на ул. Камчатской собака напала на хозяина. На месте происшествия полицейские обнаружили супругу пострадавшего, которая сообщила о том, несколько дней назад они с мужем взяли собаку из приюта для животных. Неожиданно ротвейлер напал на своего нового хозяина и покусал его. Мужчина сумел сориентироваться и сел на животное, чтобы оно больше не укусило.

Читайте такжеИз Украины пытались вывезти трех волков под видом собак (фото)

Прибывшие сотрудники зооконтроля забрали собаку. Медики осмотрели потерпевшего, на данный момент информации о его состоянии нет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова