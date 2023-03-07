Предлагается, чтобы граждане, выехавшие из Украины во время военного положения и без уважительных причин не вернувшиеся в определенный срок в страну, несли за это ответственность.

В Верховной Раде предложили открыть границы для мужчин, но при определенных условиях. Разрешение на выезд могут получить не все. Так, в парламенте зарегистрировано два соответствующих законопроекта - №9075 и №9074, они уже направлены на рассмотрение профильного комитета.

Среди тех, кому хотят дать возможность выезжать за границу, - студенты, спортсмены и другие граждане, которые не подлежат мобилизации. Но эти мужчины должны иметь согласование с ТЦК ("военкоматами" в народе, — УНИАН.).

Как говорится в сюжете ТСН, также вышеупомянутые мужчины должны взять на себя ответственность вернуться в страну четко в срок, на который они не подлежат мобилизации (или в течение 30 дней после выезда за границу).

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Но если сроки возвращения домой просрочены и без уважительных на то причин (стихийное бедствие, авария или болезнь, — УНИАН.), гражданина накажут. Или же, как предлагают нардепы, он должен оплатить обязательный взнос на счет ВСУ, равный прожиточному минимуму за каждый просроченный день.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Как сообщалось, в Кабмине хотят разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим "бронирование" от воинского призыва. Такую процедуру должны принять в скором времени.

В конце января 2023-го года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Адвокат Андрей Новак пояснил, что даже частным компаниям разрешат бронирование, и рассказал, на кого оно распространяется.

А 23 января Зеленский подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за пределы Украины только в служебные командировки.

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