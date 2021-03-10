Потерпевший находится в тяжелом состоянии, его сын арестован.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан местный житель, который ударил топором отца за отказ в сигарете.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе.

Злоумышленник пояснил полицейским, что во время совместного употребления алкогольных напитков он попросил у отца сигарету, а когда тот отказал - схватил топор и ударил его по голове.

Отмечается, что сейчас 55-летний пострадавший находится в Саратской центральной больнице в тяжелом состоянии, а 26-летнего злоумышленника, которого задержали по месту жительства, на время следствия поместили под стражу.

Как сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань, орудие преступления направили на экспертизу, а действия мужчины квалифицировали как покушение на умышленное убийство – ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая