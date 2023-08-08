Каждый такой "делец" как минимум пойдет под суд, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы среди народных депутатов и чиновников.

В своем вечернем видеообращении президент поблагодарил всех, кто "качественно служит государству и качественно работает на государство". "Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу... Каждый такой день - с результатами - приближает нашу победу. Как сегодняшний день - с правоохранительным результатом для Украины. Для очистки Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна измениться и пройти трансформацию. "И это означает, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины", - подчеркнул глава государства, добавив, что каждый такой "делец" как минимум пойдет под суд.

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Коррупционные скандалы: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня правоохранители разоблачили на получении взятки народного избранника от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Парламентария поймали "на горячем" вместе с двумя сообщниками во время получения 85 тысяч долларов. Эти деньги должны были стать первой частью взятки за передачу в аренду государственной земли, которая принадлежит Национальной академии аграрных наук.

Также в июле подозрение во взяточничестве и злоупотреблении влиянием получила нардеп Людмила Марченко. Она брала деньги за внесение данных в информационную систему "Шлях", которые предоставляют право на пересечение границы.

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