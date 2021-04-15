В Одессе сообщено подозрение заключенному, который стал «смотрящим» в исправительной колонии и распространял в ней наркотики.
Как сообщили УНИАН в Управлении стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, 14 апреля сообщено подозрение в снабжении наркотиков и распространении преступного влияния «смотрящему» в исправительном учреждении.
В настоящее время этот мужчина отбывает наказание за кражу и находится в статусе так называемого «смотрящего» по одному из участков Одесской исправительной колонии.
Отмечается, что оперативники управления, следователи полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры установили, что 34-летний мужчина наладил канал поставки наркотических веществ на территорию режимного учреждения. Подключив сообщников, находящихся на свободе, злоумышленник координировал получение и распространение запрещенных веществ среди осужденных.
Кроме того, правоохранители получили доказательства того, что «смотрящий» распространил собственное влияние в колонии. В частности, склонял других заключенных к потреблению и сбыту наркотиков, побуждал их нарушать правила пребывания в колонии и призывал соблюдать так называемые «воровские законы».
В среду «смотрящему» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, хранение, сбыт и т. д. наркотических средств и психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Двое его сообщников получили подозрения ранее, в начале апреля, после проведения обысков и других следственно-оперативных мероприятий. Им инкриминируют ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Как уточнили Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозрение объявлено отбывающему наказание жителю Подольска.
«В колонии во время отбывания наказания мужчина систематическими нарушениями режима содержания получил статус «смотрящего», который назначают криминальные авторитеты с воли по согласованию с так называемым «вором в законе», - сообщили в полиции.
Наркотики, спиртные напитки, мобильные телефоны и другие запрещенные вещи нарушитель поставлял в колонию с помощью находящихся на свободе представителей преступного мира, связь с которыми держал с помощью терминалов мобильной связи.
Он оказывал влияние на осужденных, координировал их действия и требовать от них деньги.
По месту отбывания наказания фигуранта в ходе обыска были изъяты каннабис, мобильные телефоны и другие предметы, которые являются доказательством по делу.
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