Во время ссоры дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину.

В Одессе по подозрению в убийстве матери-пенсионерки задержана 34-летняя женщина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на прошлой неделе в Суворовском районе города.

Установлено, что между женщинами постоянно возникали конфликты на бытовой почве.

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"Последняя семейная ссора закончилась тем, что 34-летняя дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину. От полученных ранений пенсионерка скончалась по дороге в медицинское учреждение", - сообщили в главке.

При этом, злоумышленница объяснила правоохранителям, что потерпевшая покончила с собой из-за тяжелой болезни. Однако характер нанесенных ранений и собранные с места преступления доказательства свидетельствовали о том, что пенсионерка была убита.

Как отмечается, злоумышленница созналась в содеянном.

Она задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

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Автор: Лариса Козовая