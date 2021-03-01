В Одессе по подозрению в убийстве матери-пенсионерки задержана 34-летняя женщина.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на прошлой неделе в Суворовском районе города.
Установлено, что между женщинами постоянно возникали конфликты на бытовой почве.
Читайте такжеВ Черниговской области таксист зарезал пассажира
"Последняя семейная ссора закончилась тем, что 34-летняя дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину. От полученных ранений пенсионерка скончалась по дороге в медицинское учреждение", - сообщили в главке.
При этом, злоумышленница объяснила правоохранителям, что потерпевшая покончила с собой из-за тяжелой болезни. Однако характер нанесенных ранений и собранные с места преступления доказательства свидетельствовали о том, что пенсионерка была убита.
Как отмечается, злоумышленница созналась в содеянном.
Она задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Одессе погибла 13-летняя девочка, бросившись под поезд
- В Киеве пьяный мужчина ударил подростка ножом в живот на глазах матери
- Представились соседями: в Киеве дерзко обворовали квартиру средь бела дня
- В Мариуполе нашли мертвыми парня с девушкой: загадочное убийство расследует полиция (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram