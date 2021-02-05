В Одессе водитель на иномарке тяжело травмировал двоих детей на пешеходном переходе.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около восьми утра на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской.
Читайте такжеИзнасилование пятилетней девочки в больнице в Полтаве: в полиции рассказали подробности делаПо предварительной информации, водитель автомобиля Toyota ехал по улице Разумовской и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Ford Transit, который двигался по Мясоедовской.
"После этого Toyota по инерции продолжила движение, сбила двух пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу, и выехала за пределы проезжей части", - рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, 20-летний водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили в медицинском учреждении.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, после столкновения с микроавтобусом Ford машину Toyota Prius буквально отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка переходили дорогу.
"Девочка находится в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.
В мэрии города уточнили, что обоих детей доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу. По предварительным выводам медиков, состояние мальчика средней тяжести.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве на ходу загорелась маршрутка, огнетушителя в салоне не было - соцсети (видео)
- В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору, пострадали 14 человек (фото, видео)
- В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший
- На Харьковщине легковушка "влетела" под фуру: погиб водитель (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram