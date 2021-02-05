По предварительной информации, машину отбросило на переход, где дети пересекали дорогу. Восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка в больнице.

В Одессе водитель на иномарке тяжело травмировал двоих детей на пешеходном переходе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около восьми утра на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской.

Читайте такжеИзнасилование пятилетней девочки в больнице в Полтаве: в полиции рассказали подробности делаПо предварительной информации, водитель автомобиля Toyota ехал по улице Разумовской и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Ford Transit, который двигался по Мясоедовской.

"После этого Toyota по инерции продолжила движение, сбила двух пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу, и выехала за пределы проезжей части", - рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, 20-летний водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили в медицинском учреждении.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, после столкновения с микроавтобусом Ford машину Toyota Prius буквально отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка переходили дорогу.

"Девочка находится в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

В мэрии города уточнили, что обоих детей доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу. По предварительным выводам медиков, состояние мальчика средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая