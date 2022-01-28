Сегодня в Одессе обвалилась часть стены 3-этажного жилого дома, есть пострадавшие.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
"В Хуторском переулке, 6/3 произошел обвал стены. Есть пострадавшие", - сообщили в управлении.
На месте работают спасатели.
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По данным пресс-службы ГСЧС в Одесской области, вызов об обвале стены дома в Суворовском районе поступил в 11:11
"В результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода, пострадали 3 рабочих, нуждающихся в помощи спасателей. Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
При этом указано, что пострадавший умер на руках у медиков.
В социальных сетях появилась информация о том, что ЧП произошло в доме, в котором в апреле прошлого года взорвался газ. По словам очевидцев, они пытались демонтировать стену, когда она на них рухнула.
Напомним, что 2 апреля 2021 года в переулке Хуторскому Суворовского района Одессы из-за взрыва газа в квартире произошло частичное разрушение трехэтажного жилого дома, пострадали пять человек.
Как сообщал УНИАН, это не первый случай разрушения домов в Одессе. 27 апреля взрыв произошел в доме по адресу Серова,38. Он разрушил жилую пристройку. Также взрывной волной выбило стекло в квартире напротив.
Площадь разрушения составляла 150 квадратных метров. В результате инцидента никто не погиб.