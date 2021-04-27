Пострадавшую женщину госпитализировали.

В Одессе произошел сильный взрыв газа в доме. Из-под завалов достали двоих жителей.

Читайте такжеВ Киеве пытался утопиться пенсионер (видео)Об этом пишет Думская.

Взрыв произошел в доме по адресу Серова, 38. Он разрушил жилую пристройку.

Также взрывной волной выбило стекла в квартире напротив.

В ГСЧС сообщили, что вызов поступил в службу в 22:24. В результате взрыва газовоздушной смеси разрушились капитальные конструкции одноэтажного дома.

«Площадь разрушения составляет 150 м2. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов деблокированы два жителя дома. Женщину 1937 г.р. госпитализировали в ГКБ, состояние здоровья - средней тяжести. Погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 18 чел. личного состава»,- говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская