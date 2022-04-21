Правоохранители предотвратили попытку расшатать общественно-политическую ситуацию на юге страны.

В Одессе СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения "Рабочий фронт Украины" и предотвратила попытку расшатать общественно-политическую ситуацию на юге страны.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники действовали под эгидой фейкового объединения "Рабочий фронт Украины", которое координируется и финансируется оккупантами.

С начала активных боевых действий они создали большую партию печатных антиукраинских материалов. Неоднократно пытались распространить запрещенную коммунистическую символику с призывами к реанимации СССР. Следующим шагом должны были быть постановочные массовые собрания и митинги.

Спецназовцы СБУ вовремя разоблачили эти планы, задержав лидеров и активных участников этой пророссийской организации.

Ранее сообщалось, что в Днепре нейтрализовали группу "спящих агентов" российской ФСБ.