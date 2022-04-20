По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ. По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления", - говорится в сообщении.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны 60 полнокомплектных танковых двигателей и большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было ранее похищено из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада намеревались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. Уже известно, что причастных к преступлению установили. Теперь СБУ принимает меры по их задержанию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ ударили по дивизии оккупантов на Харьковщине у противника есть потери среди командования.

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