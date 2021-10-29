Жизни ребенка, который был доставлен в больницу с куском ограды в животе, сейчас ничего не угрожает.

В Одессе прооперирован 12-летний мальчик, который 27 октября "насадился" на пики металлического забора.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчика из села Корсунцы прооперировали. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в главке, позавчера к правоохранителям обратилась 25-летняя женщина и сообщила, что ее младший брат застрял на заборе.

На место происшествия выехали старшие лейтенанты полиции Евгений Наумов и Денис Сокольников, а также капитан полиции Елена Пастернак.

Читайте такжеВ Днепре рыбака нашли в багажнике машины с разбитой головой (фото)"Мы сразу вызвали работников ГСЧС и медиков. Совместными усилиями ребенка спасли и направили в больницу – у него диагностировали колотую рану живота. Как выяснилось, мальчик играл возле дома с товарищами в футбол. Он перелезал через забор за мячом, поскользнулся и упал на острие", - рассказала Пастернак.

Подробности происшествия

27 октября в пригороде Одессы, в селе Корсунцы, 12-летний мальчик, пытаясь перелезть через железный забор, "насадился" на его прутья.

С помощью специального оборудования сотрудники ГСЧС срезали железный забор. Вместе с куском ограды, застрявшей в области живота, мальчика передали врачам скорой помощи.

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Автор: Лариса Козовая