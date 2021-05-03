Причина драки неизвестна / Скриншот
В воскресенье, 2 мая, в Одессе толпа подростков устроила массовую драку. В результате инцидента есть пострадавшие.
Читайте такжеВ Киеве дотла сгорел автобус (фото, видео)Соответствующее видео публикует паблик "Одесса INFO".
"Толпа на толпу - массовый махач на ул. Старопортофранковская, 71Б. Четверо в больнице, трое из которых - в критическом состоянии", - говорится в сообщении СМИ.
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