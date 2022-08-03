Оккупанты использовали информацию злоумышленника для планирования диверсий и массированных артиллерийских обстрелов.

В Одессе задержан российский агент под псевдонимом "Профессор".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина после 24 февраля был завербован представителями ФСБ РФ и помогал в проведении подрывной деятельности против Украины. От своих "кураторов" получил псевдоним "Профессор".

"Для выполнения поставленных ему задач собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов и специальных служб, промышленных объектов военного назначения, которые дислоцируются на территории Одесского региона, а также информацию о количестве и местах поражения ракетными ударами", - говорится в сообщении.

Собранные данные он передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.

Кроме того, мужчина занимался вербовкой жителей Одесского региона для дальнейшего сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые искали "слабые места" в оборонительных рубежах Сумщины.