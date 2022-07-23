Глава ОВА Максим Марченко отметил, что ракетный удар по Одессе – послание ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться или останавливаться.

Вследствие ракетного удара по Одесскому морскому порту есть раненые.

Об этом в обращении к гражданам заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он отметил, что на следующий день после подписания Соглашения об экспорте зерна РФ атаковала Одесский порт.

"К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта. После этого удара весь мир должен увидеть, что такое Россия. Это страна-террорист, с которой невозможно договариваться ни о чем. А все сделки с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Ракетный удар по Одессе - это не просто удар, а послание Организации Объединенных Наций и всему миру, что Россия не собирается договариваться или останавливаться", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что Украина должна задействовать все возможные инструменты давления для того, чтобы остановить власти РФ.

"Остановить этого изверга, который уже давно потерял ощущение реальности. Наша главная задача - одолеть его сегодня, чтобы нашим детям не пришлось бороться за собственное существование в будущем", - акцентировал Марченко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". Ранее сообщалось, что пострадавших в результате удара нет.

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