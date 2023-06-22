Проверяется версия - доведение до самоубийства.

В Одессе полицейской на службе пустил себе в голову пулю. Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, это произошло вчера, 21 июня.

В частности, в одном из подразделений регионального полицейского главка, расположенном на улице Инглези, выстрелил себе в голову из табельного оружия 42-летний старший сержант, который в то время находился на службе. По предварительным данным, это произошло в подсобном помещении.

"Сейчас проводится соответствующее служебное расследование, устанавливаются причины, по которым мужчина это сделал. Все материалы по результатам служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", - заявили в пресс-службе управления.

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Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудники ГБР проводят расследование по факту попытки самоубийства (производство открыто по ч. 1. ст. 115 УК).

"Пострадавший закрылся в служебном помещении и пустил пулю себе в висок. Также сейчас проверяется версия-доведение до самоубийства", - рассказал источник.

Самоубийство на службе - подобные случаи

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Хмельницком 19-летний курсант застрелился в учебном корпусе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Второкурсник той ночью был в суточном наряде. Он оставил предсмертное сообщение.

Также в марте на территории военного городка на Львовщине обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии с огнестрельным ранением. Правоохранители заявили, что 42-летний мужчина застрелился.

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