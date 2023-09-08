Банда из трех поджигателей с Днепропетровщины отправилась за решетку.

В Одессе осужден бывший спасатель и его сообщники, которые по заказу устраивали поджоги имущества.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, главный фигурант дела - сотрудник одного из подразделений регионального главка ГСЧС в Днепропетровской области. Этот человек создал и возглавил организованную группу, чтобы "зарабатывать" деньги.

"Зарабатывали они, получая заказы на поджоги чужого имущества, в частности транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений. Отслеживали своих "жертв" и терпеливо выжидали благоприятный момент для доведения своего намерения до конца", - рассказали в пресс-службе.

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Так, в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы.

В результате поджогов машины полностью уничтожены, владельцам машин причинен ущерб почти на 1,8 млн гривен.

По данным пресс-службы, бывший пожарный-спасатель и двое его сообщников осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Организатору преступления назначено наказание в виде 7 лет тюрьмы, двум соучастникам – 6,5 и 5 лет лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, злоумышленники сожгли два Mercedes-Benz и Lexus LS 500.

Поджоги автомобилей в Украине

Недавно в Киеве мужчина поджег 12 автомобилей военнослужащих, объяснив это негативным отношением к военным.

Еще ранее правоохранители задержали мужчину, который три дня подряд крушил машины в Тернополе. Мужчина таким образом боролся с неправильно припаркованными, по его мнению, машинами.

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