Полиция открыла уголовное производство, в соцсетях появилось фото предполагаемого преступника.

В Одессе неизвестный на глазах у людей зарезал чужую собаку и исчез. По факту жестокого обращения с собакой полицейские начали уголовное производство.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло 11 сентября на улице Героев Крут, возле рынка - в Хаджибейском районе города.

О жестоком обращении с животным правоохранителей известила очевидица. Предварительно установлено, что неизвестный нанес несколько ударов ножом в область шеи животного. А когда прохожие пытались остановить противоправные действия злоумышленника, тот сбежал. От полученных травм собака скончалась.

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Сейчас правоохранители будут устанавливать все обстоятельства происшествия, а также личность преступника.

Дело открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях очевидцы рассказали, что событие произошло в людном месте - рядом рынком "Черемушки", напротив парка отдыха им. Горького.

"Какой-то психопат на глазах у людей поймал чью-то собаку и перерезал ему горло. Ножом бил несколько раз... Люди кричали, а он вытер о себя лезвие, сказал, что он болен, просто бросил собаку и ушел...", - рассказывают свидетели.

На место происшествия приехала волонтер, но помочь уже ничем не смогла, животное умерло. Сейчас в соцсетях распространили фото подозреваемого. Люди пишут, что боятся за детей, потому что мужчина явно "не в себе" и ходит с холодным оружием. Говорят, его неоднократно видели в расположенном рядом питейном заведении и рынке.

Другие новости о животных

Рано утром в пятницу, 8 сентября, россияне нанесли ракетный удар по городу Сумы, что повлекло значительные разрушения и жертвы. Повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств. Из-под завалов достали собаку.

Как стало известно сегодня, спасенное животное умерло. К сожалению, травмы были слишком тяжелыми.

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