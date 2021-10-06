Личность погибшего устанавливается.

Сегодня в Одессе пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину, сидевшего на путях.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на станции Одесса-Поездная.

"По словам машиниста пассажирского поезда, он увидел человека, который сидел на железнодорожных путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 80 новых поездовСейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Личность погибшего устанавливается. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, мужчину смертельно травмировал поезд "Одесса-Ужгород". Отмечается, что рядом с неизвестным была бутылка с недопитым спиртным.

Как ранее сообщал УНИАН, в Подольском районе Одесской области поезд смертельно травмировал 18-летнего парня. По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Автор: Лариса Козовая