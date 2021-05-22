Инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.

В Одессе будут судить патрульного, сломавшего нос 17-летнему юноше.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, патрульный безосновательно применил силу к 17-летнему местному жителю.

Инспектор без веской причины остановил подростка, а во время так называемого «воспитания» надел несовершеннолетнему наручники и ударил несколько раз кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа.

Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Автор: Лариса Козовая