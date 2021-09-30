На записи видно, что правоохранители припарковали автомобиль почти на рельсах, поэтому трамвай остановился в нескольких метрах от него.

В Одессе пассажиры трамвая подвинули полицейский автомобиль, который мешал проезду.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Xydessa вечером в среду, 29 августа.

На записи видно, что правоохранители припарковали автомобиль почти на рельсах, поэтому трамвай остановился в нескольких метрах от него.

До десяти парней окружили автомобиль и несколько раз толкнули его в сторону тротуара.

"Нет, нет, ребята, я так не проеду, точно!" - крикнула им водитель трамвая.

После этого ребята еще сильнее начали толкать автомобиль, и в конце концов им удалось сдвинуть его с места и освободить трамвайные рельсы.

Где были полицейские и почему так припарковались – неизвестно.

Напомним, в сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отличились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы.

Примечательно то, что неподалеку от места "парковки" расположено районное управление полиции.

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Автор: Денис Прядко