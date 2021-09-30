Насекомое случайно нашли в одесском парке Шевченко.

В Одессе впервые обнаружили редкое насекомое. Речь идет о закавказском древесном богомоле.

Об этом рассказал кандидат биологических наук Сергей Курочкин в Facebook.

Насекомое сфотографировала жена биолога в парке Шевченко, где гуляла с внуком. Именно четырехлетний мальчик заметил самку редкого богомола.

По словам Курочкина, в Украине живут семь видов богомолов из 2800.

Читайте такжеДевушка спасла бабочку, сделав ей крылышко из перышка (видео)Закавказский древесный богомол зеленого или желтовато-бурого цвета. От обыкновенного богомола он отличается более крепким телом, массивной головой и наличием непрозрачных белых пятнышек на надкрыльях. В то же время у этого вида богомолов отсутствуют черные пятна на внутренней части передних лапок.

Эти богомолы в основном распространены в Грузии, Армении, кавказском регионе Российской Федерации, Иране, Афганистане, Туркестане, а также на украинском полуострове Крым, где его впервые заметили более 100 лет назад. В 2013 году древесного богомола впервые заметили в районе Арабатской стрелки, в 2015-м – на острове Джарылгач и в Аскании-Новой.

По мнению специалистов, богомол расселяется на территории Украины в связи изменением климата и высадкой в степях лесополос и кустарников.

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Автор: Анастасия Горбачева