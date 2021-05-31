Разбито камнями два окна и повреждена одна из камер видеонаблюдения.

В Одессе неизвестные в масках напали на офис ЛГБТ-сообщества.

Об этом сегодня сообщается на Facebook-странице общественной организации LGBT Association LIGA.

Инцидент произошел поздно вечером 29 мая.

«Примерно в 21:48 группа молодых людей в масках в количестве 7 человек совершили нападение на офис подразделения LGBT Association LIGA в городе Одесса (Lgbtq + in Odesa), было разбито камнями два окна в помещении, которое арендуется организацией, и повреждено одну из камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ центре Киева произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие (фото)Отмечается, что этот инцидент уже не первый - после нападения праворадикалов во время премьерного показа документального фильма под названием «Будьмо, гей! Діалоги про гідність!», который состоялся в Киеве 27 мая, а также двух инцидентов, имевших место 29 мая.

Речь идет, в частности, о том, что представители организации «Традиция и порядок» («ТиП») одновременно ворвались в помещение в Киеве и Одессе во время проведения тематического мероприятия Fem Talks: «Быть или не быть феминисткой?», который организовывала общественная организация «Инсайт».

Общественные активисты призывают правоохранителей принять соответствующие меры к виновным.

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Автор: Лариса Козовая