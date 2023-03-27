Как пояснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить

В милицию поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих телеграм-каналах. Сотрудники полиции зарегистрировали обращение и немедленно начали поиски причастных лиц.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, в ходе отработки информации, полицейские выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Участковые офицеры полиции вместе с оперативниками провели поквартирный обход, опросили около сотни граждан и просмотрели видео с камер наблюдения. По результатам отработки полицейские установили предполагаемого нарушителя и с помощью спецназовцев полка полиции № 1 задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Видео дня

Как пояснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить. Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения.

По данному факту дознаватели Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – Хулиганство и при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении. Фигуранту грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Запуск салютов в Украине-инциденты

В Одессе задержали мужчину, который 25 января во время воздушной тревоги запустил фейерверк.

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