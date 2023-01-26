Во время запуска фейерверка были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.

В Одессе задержали мужчину, который вчера во время воздушной тревоги запустил фейерверк.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко на своей странице в социальной сети Facebook. Отмечается, что вчера, 25 января, во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.

"Полиция уже задержала нарушителя, он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще полбеды, но, если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история..." - заявил Марченко.

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Запрет на запуск фейерверков во время войны

Напомним, что еще до начала полномасштабного вторжения РФ на сайте президента появилась электронная петиция "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий".

Петиция набрала более 25 тысяч голосов, ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на это, иногда некоторые люди запускают салюты в украинских городах, чем вызывают возмущение.Так, летом в Днепре неизвестные запустили салют во время комендантского часа.

А в Киеве задержали мужчину, который запустил салюты в центре столицы в новогоднюю ночь. Ему грозит ограничение свободы до пяти лет.

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