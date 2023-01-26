В Одессе задержали мужчину, который вчера во время воздушной тревоги запустил фейерверк.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко на своей странице в социальной сети Facebook. Отмечается, что вчера, 25 января, во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.
"Полиция уже задержала нарушителя, он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще полбеды, но, если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история..." - заявил Марченко.
Запрет на запуск фейерверков во время войны
Напомним, что еще до начала полномасштабного вторжения РФ на сайте президента появилась электронная петиция "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий".
Петиция набрала более 25 тысяч голосов, ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Несмотря на это, иногда некоторые люди запускают салюты в украинских городах, чем вызывают возмущение.Так, летом в Днепре неизвестные запустили салют во время комендантского часа.
А в Киеве задержали мужчину, который запустил салюты в центре столицы в новогоднюю ночь. Ему грозит ограничение свободы до пяти лет.