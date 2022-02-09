В Одессе наркозависимый мужчина напал на прохожих и покусал их.
Об этом пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев события.
Как сообщается, все произошло на рынке "Привоз", а нападавший был под психоактивными веществами. Мужчина попросил у прохожих прикурить, рассказав, что у него нет денег.
"Попросил у парней сигарету, рассказал за беременную жену в роддоме, отсутствие денег даже на дозу, параллельно показав им обколотые руки", - говорится в сообщении.
Те сигарету не дали. Не стерпев отказа, мужчина, по словам очевидцев, как вампир впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.
"Оттащить зверя от добычи получилось лишь с помощью полиции", - отмечается в сообщении.
Судя по фото с места событий, укусы были сильными: на плитке остались видны следы крови потерпевших.
Осторожно! На фото изображены кровь и раны от укуса
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