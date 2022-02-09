Оттащить "вампира" от добычи получилось только с помощью полиции.

В Одессе наркозависимый мужчина напал на прохожих и покусал их.

Об этом пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев события.

Как сообщается, все произошло на рынке "Привоз", а нападавший был под психоактивными веществами. Мужчина попросил у прохожих прикурить, рассказав, что у него нет денег.

"Попросил у парней сигарету, рассказал за беременную жену в роддоме, отсутствие денег даже на дозу, параллельно показав им обколотые руки", - говорится в сообщении.

Те сигарету не дали. Не стерпев отказа, мужчина, по словам очевидцев, как вампир впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.

"Оттащить зверя от добычи получилось лишь с помощью полиции", - отмечается в сообщении.

Судя по фото с места событий, укусы были сильными: на плитке остались видны следы крови потерпевших.

Осторожно! На фото изображены кровь и раны от укуса

Ранее УНИАН писал, как в Одесской области военный под наркотиками покусал полицейского, приехавшего на вызов.

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