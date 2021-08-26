Малыш получил глубокие порезы на руках и много мелких повреждений на теле.

В Одессе пострадал трехлетний ребенок. На него в детской комнате ресторана упала стеклянная дверь. Чудом никто не погиб, однако инцидент закончился скандалом.

Об этом в Telegram-канале "Новости Одесса" сообщили очевидцы происшествия.

Отмечается, что в ресторане "Море" на ребенка в детской комнате упали стеклянные двери. Мать ребенка рассказала об инциденте и сообщила о конфликте с сотрудниками развлекательного заведения.

"У малыша глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле, вызвали скорую помощь", - добавили авторы публикации.

Как уточняют очевидцы, медики и сотрудники учреждения в ситуации обвинили ребенка. Также представители ресторана отказались оплатить услуги скорой помощи.

Читайте такжеВ Одесской области за вымогательство будут судить "смотрящего" по прозвищу "Гном""Просто чудо, что никто не погиб",- добавили очевидцы в сообщении. На фото и видео можно увидеть, что пол покрыт обломками стекла. Работники ресторана быстро убирали последствия падения двери, а гости заведения выводили детей из комнаты.

Кто на самом деле виноват в травмировании ребенка и будет ли заведение отвечать за инцидент - пока не известно.

Ранее УНИАН сообщал, что в запорожской больнице умер мальчик, впавший в кому в лагере.

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Автор: Лариса Козовая