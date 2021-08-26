Камеры могут заработать уже после ближайшей сессии городского совета.

На нескольких дорогах Одессы могут заработать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает "Думская", решение об их запуске вынесут на ближайшую сессию городского совета. Если его одобрят, нарушители, попавшие в поле зрения камер, начнут автоматически получать соответствующие извещения.

По информации местной власти, в городе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.

В частности, семь камер - в Суворовском районе:

две на Южной дороге : на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны;

: на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны; две на Николаевской дороге : одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города;

: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города; две на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской ;

на пересечении с ; камера на Добровольского будет фиксировать нарушения водителей, двигающихся от Бочарова в сторону Давида Ойстраха.

Читайте такжеБританка прошла тысячу уроков вождения, но не может сдать на права по необычной причинеКроме того, камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет следить за нарушениями при движении от Инглези в сторону Левитана. А возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать нарушителей, превышающих скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

"Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится", - отмечает издание.

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Автор: Катерина Комолова