На нескольких дорогах Одессы могут заработать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает "Думская", решение об их запуске вынесут на ближайшую сессию городского совета. Если его одобрят, нарушители, попавшие в поле зрения камер, начнут автоматически получать соответствующие извещения.
По информации местной власти, в городе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.
В частности, семь камер - в Суворовском районе:
- две на Южной дороге: на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны;
- две на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города;
- две на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской;
- камера на Добровольского будет фиксировать нарушения водителей, двигающихся от Бочарова в сторону Давида Ойстраха.
Читайте такжеБританка прошла тысячу уроков вождения, но не может сдать на права по необычной причинеКроме того, камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет следить за нарушениями при движении от Инглези в сторону Левитана. А возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать нарушителей, превышающих скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.
"Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится", - отмечает издание.
Вас также могут заинтересовать новости: