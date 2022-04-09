У мужчины нашли много мобильных телефонов.

В Одессе задержан мужчина, который избивал жену, у него обнаружены вещи с советской символикой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, патрульные выехали на вызов об избиении женщины на улице Посмитного.

"Заявитель рассказал о громких криках женщины, которая просит о помощи", - рассказал Марченко.

Попав в квартиру, правоохранители увидели пострадавшую со значительными телесными повреждениями. Как выяснилось, ее избивал сожитель "любитель русского мира", которого сразу задержали.

У него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Одесской области харьковчанка сдавала в аренду переселенцам несуществующие квартиры.

Вас также могут заинтересовать новости: