Сейчас идет работа по устранению взрывоопасных предметов.

В Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставили мины-растяжки.

Как сообщает МВД Украины, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский журналистам в городе Буча.

Монастырский отметил, что только за вчерашний день спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

"Это и неразорвавшиеся снаряды, и остатки взрывчатки, и мины-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если обнаруживали украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет чрезвычайно сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования", — сказал министр.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждал, что возвращение к освобожденным от российских оккупантов городам может быть опасным из-за минирования.

Отмечается, что в связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, СНБО в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, которые оставляют враги.

"Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. Помните: враг коварен и не чурается каких-либо способов нанести вред", - добавили в ведомстве.

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