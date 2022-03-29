Волонтеры безвозмездно предоставили жилье женщине, а она решила подзаработать на других людях, которые спасались от войны.

В Одесской области задержана харьковчанка, которая сдавала переселенцам в аренду несуществующие квартиры.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 31-летняя злоумышленница – жительница Харькова - приехала в Одесскую область, потому что из-за обстрелов была вынуждена покинуть свой дом.

"Недавно она сама вынуждена была бежать от обстрелов, но решила "подработать" на своих земляках. Волонтеры безвозмездно предоставили жилье женщине, но она захотела присвоить деньги граждан, которые, как и она, спасались от войны", - сообщили в полиции.

В Интернете злоумышленница находила авторов объявлений о поиске жилья в западных регионах Украины. Потом женщина звонила этим людям и предлагала в аренду несуществующую квартиру во Львове.

От действий фигурантки пострадал харьковчанин, который пытался спасти свою семью от постоянных обстрелов. Аферистка получила от него 17 тыс. грн на банковскую карту в качестве предоплаты, после чего исчезла.

По факту открыто производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке может грозить до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области обнаружили переселенцев из Харьковщины, которые собирали информацию для россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: