По словам исполнительницы, ее принудил к сексу 29-летний гитарист.

Британская певица Софи Эллис-Бекстор призналась, что пережила изнасилование в 17 лет.

Об этом она написала в своих мемуарах, пишет BBC News.

"Я чувствовала себя грязной, а еще неуверенной в своих чувствах, потому что у меня не было другого опыта, с которым я могла бы сравнить случившееся", – отметила Эллис-Бекстор.

По словам исполнительницы, она познакомилась на концерте с 29-летним гитаристом. Он пригласил ее к себе, якобы чтобы показать книги. Однако при встрече стал стягивать с нее нижнее белье. По ее словам, она говорила музыканту, что не хочет секса, но он ее проигнорировал. В итоге таким образом с ним она потеряла девственность.

Читайте также"Потратила годы на терапию": обладательница семи "Грэмми" рассказала о своем изнасилованииПозже певица поняла, что это было именно изнасилование. Долгое время она не осознавала это, так как музыкант не кричал на нее и не проявлял агрессию, а просто проигнорировал ее слова.

Ранее сообщалось, как украинская певица Камалия откровенно рассказала, что в подростковом возрасте ее чуть не изнасиловали в подъезде дома.

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Автор: Катерина Шварц