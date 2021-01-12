Злоумышленники вымогали от 20 тыс. грн до 800 тыс. долларов. ОПГ действовала под «крышей» российских «воров в законе».

В Одессе и Киеве задержаны участники транснациональной преступной организации, которые похищали людей.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в целом проведены три этапа спецоперации, в ходе которой задержан лидер и 9 участников этнической транснациональной преступной организации, еще двое объявлены в розыск.

Отмечается, что задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких вымогательств и похищениях людей с целью получения выкупа.

Злоумышленники вымогали от 20 тыс. грн до 800 тыс. долларов.

«Уголовные преступления совершались под руководством двух «воров в законе», которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием. В преступной организации было два обособленных «подразделения» - в Киеве и Одессе. «Работали» они как на территории этих областей, так и в других регионах», - говорится в сообщении.

В состав преступной группы входило 12 человек. Ее лидер и участники - выходцы из другой страны.

В ходе документирования их противоправной деятельности полицейские установили людей, которые помогали злоумышленникам.

Во время проведения первых двух этапов спецоперации правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех ее участников. Сейчас они находятся под стражей. Еще четырех человек принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

Как отмечается, недавно правоохранители при силовой поддержке спецназовцев провели третий этап полицейской спецоперации на территории Одессы, Киева и Киевской области. По его результатам задержаны пятеро злоумышленников. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, «черновые» записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины.

Сейчас двум фигурантам сообщено подозрения по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Остальным трем - по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании пяти фигурантам меры пресечения. Следствие продолжается.

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Автор: Лариса Козовая