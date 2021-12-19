По факту трагического случая проведут специальное расследование.

В Николаеве погиб 34-летний работник частного мясоперерабатывающего предприятия. Он проводил обвалку туш скота и попал под пресс.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

Отмечается, что трагедия произошла 16 декабря в Николаевском филиале частного предприятия "Таврия Плюс"

"34-летнего обвальщика мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц