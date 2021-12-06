Ему грозит до пятнадцати лет заключения.

Мужчина, который застрелил товарища во время охоты в Николаевской области, оказался военнослужащим.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел 4 декабря за пределами села Михайловка.

По данным полиции, 44-летний экс-военный приехал на охоту со знакомыми, которые являются действующими военнослужащими.

Читайте такжеСкончался один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭСОдин из мужчин выстрелил и попал в знакомого. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Охотничье ружье изъяли.

48-летнего стрелка задержали. Сегодня ему сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине охотник из ружья ранил женщину и ребенка.

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Автор: Людмила Жерновская