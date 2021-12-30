Сначала мужчину вытолкали из дома, а потом он получил еще и тяжелую травму.

На Хмельнитчине женщина вместе со своей матерью выгнала мужа из дома во время пьяной ссоры. После этого жена ударила его ножом, когда тот пытался залезть в дом через окно. Мужчина убегал от женщин и искал помощи босиком, без верхней одежды.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел 28 декабря, примерно в 20:00. В селе Томашевка к мужчине прибежал его раненый 41-летний сосед, он просил о помощи и сразу потерял сознание. Об этом сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что примерно за час до этого мужчина получил ножевое ранение после пьяного спора с женой и тещей. Все они выпивали алкоголь, во время чего началась ссора. Женщина и ее мать вытолкали мужчину на улице. Он пытался попасть в дом и разбил палкой окно.

Однако залезть внутрь мужчина не смог. Его жена схватила нож и ударила им своего избранника. После этого мужчина босиком побежал к соседу.

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Мужчину, получившего ранение, госпитализировали, он в критическом состоянии. Полиция открыла уголовное производство.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе задержали 26-летнего мужчину, который зарезал свою мачеху. Во время семейной ссоры пасынок дважды ударил в шею женщины кухонным ножом.

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